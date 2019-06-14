İsrail, Golan'da bir yerleşime 'Trump' adını verecek

İsrail kabinesinde 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri'ndeki bir yerleşime ABD Başkanı Donald Trump'ın adının verilmesi tartışılıyor.

İsrail'de, ABD Başkanı Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasına bir 'teşekkür' mahiyetinde, bölgede kurulacak yeni bir yerleşime 'Trump' adının verilmesi gündemde.

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail Kabine Bakanı Zvi Hauser, bakanları Golan'daki bir yerleşime 'Ramat Trump' (Trump Tepeleri) adının verilmesi yönündeki karar tasarısının pazar günü onaylanacağı konusunda bilgilendirdi.

Karar tasarısında, ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür ibaresi olarak Golan Tepeleri'nde 'Ramat Trump' adında yeni bir yerleşim kurulmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Tasarıya göre Ramat Trump, mevcut Kela Alon kasabasına yakın olacak ve Times of Israel'e göre, Golan Bölge Konseyi'nin yetki alanına girecek.

Jerusalem Post, yerleşimin, daha önce Beruhim yerleşiminin kurulmasının planlandığı konumda olacağını belirterek, 1991'den bu yana söz konusu yerleşimi kurmaya yönelik girişimlerin başarısız olduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan 120 aileye ev sahipliği yapması planlanan yerleşimin seküler ve dindar ailelerden oluşmak üzere karma bir yapıda olacağı belirtiliyor.