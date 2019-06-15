Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto

Bina önünde "ABD’nin Göçmen politikası suçtur" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, "Trump yaş gününü kutlarken çocuklar ailelerinden ayrı doğum günü geçiriyor", "Çocuklar gözaltında ölüyor", "Çocuklar kafeslerde doğum günlerini geçiriyor”, "Kafeslere Hayır" şeklinde dövizler taşıdı. Bazı göstericilerin ise sınırda ailelerinden koparılmış çocukları tel parmaklıklar arkasında gösteren gerçek fotoğraflar taşıdığı görüldü.
Gösteride, içinde folyo battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankeninin bulunduğu, üzerinde "NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" yazılı not bulunan metal kafes ise dikkat çekti.
Üzerinde "NoKidsİnCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" notuyla bırakılan ve sokaklardaki işaret ve park direklerine zincirlenen metal kafesleri sökmek için polis yoğun çaba harcamıştı.
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