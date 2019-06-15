Arizona Çölü'nde annesi su aramaya giden bir göçmen çocuk güneş çarpmasından öldü

ABD sınır devriyesi ve bir sağlık görevlisi, ABD'nin Arizona Çölü'nde annesinin su aramak için diğer göçmenlerin yanında bıraktığı 6 yaşındaki kız çocuğunun güneş çarpmasından öldüğünü açıkladı.

Lukeville'nın batısındaki sınır muhafız devriyesi tarafından bulunduğu belirtilen Gurupreet Kaur adındaki Hindistan asıllı kızın Çarşamba günü hava sıcaklığının 42 dereceye çıkması sonucu güneş çarpmasından öldüğü belirtildi.

Küçük kızın birkaç gün sonra 7. yaşına gireceği kaydedildi.

Genellikle Orta Amerika'dan gelip Meksika'dan geçerek ABD'ye iltica etmeye çalışan insanların Arizona'nın güney sınırlarında bu yıl aşırı sıcaklara maruz kaldığı, daha önce de bu çöllerde başka bir göçmen çocuğun öldüğü hatırlatıldı.

ABD Göçmen Dairesi yetkilileri binlerce Hindistanlı, Asyalı ve Afrikalı göçmenin Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalıştığını söyledi.

İLK KEZ YAŞANMIYOR

Bu, Arizona'da gerçekleşen ikinci göçmen çocuk ölümü.

ABD'li yetkililer, ölüm sebeplerini 'hastalık belirtileri’ olarak açıklıyor. Uzmanlar da, göçmenlerin günlerce gıda veya su almadığını söyleyerek ölümlerin sıvı kaybı ve şoktan kaynaklanabileceğini savunuyor.

Daha önce de geçen yıl aralık ayı başında Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı yedi yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü.

Ardından sekiz yaşındaki Guatemalalı bir erkek çocuk Noel kutlamalarının olduğu 25 Aralık’ta yine gözaltındayken yaşamını yitirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçmen akımını durdurmaması halinde Meksika'ya, Amerika'ya yapılan ihracatına her ay yüzde 5 olmak üzere ek gümrük vergisi artırımı yapacağı tehdidinde bulunmuştu.