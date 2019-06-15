New York'ta kızamık salgınının ardından aşıdan 'dini muafiyet' kaldırıldı

BBC'nin haberine göre, 2019'da binden fazla ABD'li yurttaşa kızamık teşhisi konarken, New York'ta yaşanan salgının 3'te 2'sinin Ortodoks Yahudi mahallelerinde görüldüğü belirtiliyor.

Yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz, "Tevrat'ta, İncil'de, Kuran'da ya da herhangi başka bir yerde aşı olmamanın söylendiğini görmedim" dedi.

Eyalet Valisi Andrew Cuomo da, "Bilim, kristal kadar berrak: Aşılar güvenli, etkili ve çocuklarımızı sağlıklı tutmanın en iyi yolu" diye konuştu.

New York'taki yeni yasayla birlikte, ailelerin çocuklarını okula gidebilmeleri için gerekli olan aşılardan "dini gerekçelerle muaf tutma" uygulaması kaldırılıyor. Muafiyeti kaldıran diğer eyaletler, California, Mississippi, Batı Virginia ve Maine oldu.

AŞI KARŞITLARI PROTESTO ETTİ

Yasayla birlikte aşı karşıtları, eyalet binasında toplanarak karara tepki gösterdi. Aşı karşıtı protestocuların "utanın" diye bağırdığı görülürken bir protestocu, yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz için "Senin için geri döneceğiz Jeffrey" dedi.