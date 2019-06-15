Trump: 2020’de benden başka birisi kazanırsa daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır

ABD lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump ekonomisi rekorlar kırıyor ve gidecek daha çok yol var… Ancak eğer 2020’de benden başka birisi kazanırsa (rekabeti çok iyi biliyorum) daha önce görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşanır” dedi.

Trump, “Amerika’yı büyük tutalım” diye ekledi.

​Başkan, ekonomideki hangi rekorlardan bahsettiğini yazmadı.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

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