Rus enerji sistemleri ABD istihbaratının hedefi haline geldi

ABD hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD’nin 2012’den bu yana Rusya’daki elektrik şebekelerinin kontrol sistemlerini takip ettiği ama şimdi daha agresif strateji tercih ettiği ifade edildi. Gizli servislerin temel görevinin Rus enerji sistemlerine kötü amaçlı yazılımları uygulamak olduğu kaydedildi.

Gizli servislerden isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, “Son bir yıl içerisinde bu eylemler çok daha agresif hale geldi. Birkaç yıl öncesine kadar asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz” diye konuştu.

Yeni yaklaşımın amacının, Rusya’ya ‘uyarı’ göndermek ve Washington ile Moskova arasında ciddi çatışmanın başlaması durumunda her an siber saldırı gerçekleştirme fırsatını sağlamak olduğu belirtildi.

Rus sistemlere virüs bulaştırma, Rusya’yı caydırma mekanizması olarak değerlendiriliyor. Yeni tedbirler, Kongre’nin 2019 bütçesini kabul etmesiyle mümkün oldu. Bütçe kararı, siber ortamda, “ABD’ye karşı saldırılara ve kötü amaçlı eylemlere karşı koruma sağlamayı” amaçlayan operasyonların düzenlenmesini öngörüyor.

New York Times, “Gizli bilgiye ulaşmadan cevaplanması mümkün olmayan anahtar soru, ABD’nin Rus enerji sistemine ne kadar derinine sızmayı başardığı yönündedir”. Ancak bu bilgiye ulaşılması durumunda, “ABD’nin Rusya’yı karanlıkta bırakmayı veya silahlı güçlerini felç etmeyi başarıp başaramadığını söylemenin mümkün olacağı” kaydedildi.