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04:25 16 Haziran 2019
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    ABD polisi

    ABD polisinden siyah aileye sert muamele

    © Fotolia / Dominik Herz
    ABD
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    ABD’nin Phoenix şehrinde polisin, 4 yaşındaki kızlarının mağazadan oyuncak çaldığı iddiası üzerine aracını durdurdukları siyah aileye karşı aşırı sert tutumu eleştirilere neden oldu.

    Mayıs ayı sonunda meydana geldiği belirtilen ve sosyal medyada yeni paylaşılan görün

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    © Facebook/Alfred Olango
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    © AP Photo / Noah K. Murray
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    ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Dravon Ames ve Iesha Harper adlı çiftin 4 yaşındaki kızları “Ne alırsan bir dolar” mağazasından kendilerinin haberi olmadan elinde bir oyuncak bebek ile çıkınca hırsızlık iddiasıyla arkalarından polis çağırıldı.

    Bir apartman kompleksinde ailenin aracını durduran polisin sergilediği sert tutum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

    Görüntülerde, iki polisin silahlarını çekerek aracın içindeki aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimatlar verdiği, “Ellerini kahrolası başının üstüne koy, yoksa o kahrolası başına mermiyi sıkacağım!” şeklinde defalarca küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

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    © Fotoğraf: Ecole Emile Cohl
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    Aracın içinde yanında 4 yaşında kızı ve 1 yaşında bebeği ile oturan kadının hamile olduğunu ve kucağında çocuğu bulunduğu için ellerini havaya kaldıramadığını ağlayarak polise anlatmaya çalışması görüntülerde yer alıyor. 

    Gergin bir ortamda araçtan çıkan aileyi polisin daha sonra verdikleri emirleri dinlemediği için tekrar bağırarak azarladığı, erkek şahsa da şiddet kullanarak arkadan kelepçe taktığı kamera görüntülerine yansıdı.

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    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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    CNN’e konuşan anne Harper, “Ellerimizi kaldırmaya, vurulmamak için sakin olmaya çalışıyordu ama gerçekten bir an çocuklarımın önünde öldürüleceğimi düşündüm” ifadelerini kullandı. 

    Görüntülerde polisin tutuklama esnasında anneden 1 yaşındaki bebeğini zorla almaya çalışmasının ortamı tekrar gerdiği, annenin polis yerine bebeği kenarda duran bir kişiye verdiği yer alıyor. Harper, "O anda polise güvenmedim ve çocuğumu hiç tanımadığım bir yabancıya vermeyi tercih ettim" şeklinde konuştu.

    Tutuklanarak karakola götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ailenin polisin aşırı şiddet kullanması, kendilerini kanunsuz bir şekilde tutuklaması ve vatandaşlık haklarını ihlal etmesi gerekçeleriyle şehir yönetimine 10 milyon dolar tazminat davası açtığı belirtildi.

    Phoenix Emniyet Müdürü Jeri Williams, söz konusu olayın şehre hizmet eden polislerin çoğunluğunu temsil etmediğini söyleyerek olay hakkında gerekli incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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    Etiketler:
    Iesha Harper, Dravon Ames, Polis, Phoenix, ABD
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