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13:52 16 Haziran 2019
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    Donald Trump

    Trump, New York Times'ı vatan hainliğiyle suçladı

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair haber yapan The New York Times (NYT), bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi oldu: Hainlik, alçaklık, halk dümanlığı

    ABD-Rusya-bayrak
    © REUTERS / Pierre Albouy
    Rus enerji sistemleri ABD istihbaratının hedefi haline geldi
    Haberini eski ve görevdeki hükümet yetkilileriyle görüşmelerine dayandıran NYT'nin, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına misilleme olarak Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiğini yazmasının ardından Trump yine Twitter'a sarıldı:

     

    "Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir."

    "Aynı zamanda doğru da değil! Bugün Yolsuz Haber Medyamızda her şeyin gideri var. Önlerine ne gelirse yapıyorlar, sonuçlarının ne olabileceğini zerrece düşünmeden. Bunlar gerçek alçaklar ve hiç şüphesiz ki halkın düşmanılar."

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Jim Young
    Bolton: ABD, Rusya ve diğerlerine bedel ödetmek için siber saldırı düzenliyor
    Oysa Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya siber saldırıları artırdığını duyurmuştu. O zaman ABD Başkanı, şahin danışmanını vatan hainliğiyle suçlamamıştı.

    İÇGÜVENLİK BAKANLIĞI VE FBI

    Habere göre, "ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI), Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izliyor".

    Donald Trump
    Twitter
    'Trump, Kasım 2018'deki ara seçimler sırasında Rus İnternet Araştırmaları Ajansı'na saldırı düzenlenmesini onayladı'

    DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ÖLÇEKTE SİBER SALDIRI

    Haberde, gizli siber operasyonlara ilişkin detay vermekten kaçınan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin "Geçen yıl boyunca dijital müdahaleler çok daha agresif bir hale geldi. Birkaç yıl önce asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz" sözleri aktarıldı. 

    Yetkililerin söz konusu özel eylemleri detaylandırmaktan kaçındığı belirtildi.

    ABD SİBER KOMUTANLIĞI YÜRÜTÜYOR

    Siber saldırı
    © REUTERS /
    'ABD, Rusya’ya siber saldırı düzenledi'

    Siber operasyonların geçen yıl Beyaz Saray ve Kongre tarafından dijital askeri savunma ve saldırılar üzerine geniş yetkiler verilen ABD Siber Komutanlığı tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

    BAŞKANLIK ONAYI ALMADAN

     Trump, geçen yaz Ulusal Güvenlik Başkanlık Memoranda 13 olarak bilinen gizli bir belgede Siber Komutanlığına Başkanlık onayı almadan çevrimiçi taarruz işlemleri yürütmek için daha fazla yetkiler tanımıştı. 

    Siber saldırı
    © REUTERS / Kacper Pempel
    Rus eğitim denetim kurumuna siber saldırı

    Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da salı günkü açıklamasında kendilerine karşı siber operasyonlar yürüten Rusya veya diğer ülkelere yönelik "Bedel ödeyeceksiniz" mesajı vermek için dijital hedeflere karşı daha geniş bir yaklaşım sergilediklerini söylemişti.

    DİJİTAL SOĞUK SAVAŞ TIRMANIYOR

    NYT, Rusya'ya yönelik artan siber taarruzlarla Washington ile Moskova arasında günlük dijital Soğuk Savaş'ı tırmandırma riski bulunduğuna da dikkat çekti.

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson: Assange davası basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır
    İki ülke arasında enerji santrallerinin zaten uzun yıllardır düşük yoğunluklu bir savaşın alanı olduğuna işaret edilen haberde, ABD stratejisinin saldırıya yönelik değiştiği ve Washington ile Moskova arasında çıkabilecek bir çatışmada ABD'nin siber saldırılar yapabilecek bir kozu elinde bulundurduğu uyarısının verilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

    ABD Siber Komutanlığı tarafından 2020 seçimleri için Rusya’nın ABD'deki bazı kilit eyaletlerde seçici olarak elektrik kesintileri deneyebileceği ihtimalinin araştırıldığı, bunun için caydırıcı stratejilere ihtiyaç olduğu kaydedildi.

     

     

    Etiketler:
    The New York Times (NYT), siber saldırı, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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