Trump açıkladı: Uzaylıların varlığına pek inanmıyor

ABC'ye konuşan Trump, UFO'larla ilgili olarak kendisine bir defalığına bilgilendirme yapıldığını ama kendisinin uzaylıların varlığına pek inanmadığını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC kanalından George Stephanopulos’a verdiği röportajda uzaylılarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

UFO’lar hakkında kendisine kısa bir bilgilendirme yapıldığını anlatan Trump şu ifadeleri kullandı: “Bence muhtemelen… Ne istiyorlarsa onu düşünsünler. Demek istediğim, bir şeyler gördüm, okudum, duydum. Konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme de yapıldı. Ama insanlar UFO gördüklerini söylüyor. Doğruluğuna inanıyor muyum? Pek sayılmaz?”

Trump, Dünya dışı yaşama inanıp inanmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı: “Harika pilotlarım, pilotlarımız bunu bilirdi. Bazıları gerçekten de geçmiştekinden farklı şeyler görüyor. Göreceğiz. Bu konuyu takip ediyor olacağız. İlk bilen siz olacaksınız.”

Trump weighs in on whether he believes in UFOs https://t.co/FFhZwnS1dO pic.twitter.com/w9V5uex6lr — The Hill (@thehill) 16 Haziran 2019

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