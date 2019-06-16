Trump açıkladı: Uzaylıların varlığına pek inanmıyor

UFO’lar hakkında kendisine kısa bir bilgilendirme yapıldığını anlatan Trump şu ifadeleri kullandı: “Bence muhtemelen… Ne istiyorlarsa onu düşünsünler. Demek istediğim, bir şeyler gördüm, okudum, duydum. Konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme de yapıldı. Ama insanlar UFO gördüklerini söylüyor. Doğruluğuna inanıyor muyum? Pek sayılmaz?”
Trump, Dünya dışı yaşama inanıp inanmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı: “Harika pilotlarım, pilotlarımız bunu bilirdi. Bazıları gerçekten de geçmiştekinden farklı şeyler görüyor. Göreceğiz. Bu konuyu takip ediyor olacağız. İlk bilen siz olacaksınız.”
Trump weighs in on whether he believes in UFOs https://t.co/FFhZwnS1dO pic.twitter.com/w9V5uex6lr— The Hill (@thehill) 16 Haziran 2019
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