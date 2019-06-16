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23:48 16 Haziran 2019
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Bolton: Maduro Rusya ile savunma kontratı imzaladı

    © REUTERS / Eric Thayer
    ABD
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella lideri Nicolas Maduro’nun geçen mayısta Rusya ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığını ileri sürdü.

    9 Nisan 2018'de Beyaz Saray'da Suriye seçenekleri toplantısında askeri yetkililer brifing verirken Pence, Trump, Bolton
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Bolton, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen mayıs ayında Rusya’nın sürekli yardımını ‘satın almak’ için bu ülke ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığı iddiasını ortaya attı.

    “Maduro Venezüella’nın kaynaklarını son derece irrasyonel yönetti. Mayıs ayında yüz binlerce Venezüellalı açlık çekerken Maduro, Rusya’nın sürekli savunma desteğini satın almaya yönelik kontrat için bu ülkeyle 209 milyon dolarlık ödeme yaptı” ifadelerini kullanan Bolton, ancak kontratın herhangi bir detay açıklamadı.

    ​RUSYA’NIN VENEZÜELLA BÜYÜKELÇİSİ: BOLTON’UN AÇIKLAMASI UYDURMA

    Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Bolton’un Venezüella’nın Rusya ile savunma kontratı yaptığı yönündeki açıklamayı Venezüella’yı tehdit olarak göstermeye yönelik bir uydurma olarak nitelendirdi.

    Twitter
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    Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Zayemskiy, “Bu, Venezüella’nın tehdit oluşturduğu, bunun suçlusunun da doğal olarak Rusya’nın olduğu yönündeki algının devam ettirilmesi için Bolton’un ihtiyaç duyduğu bir başka uydurma. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yakınlarda bizim imzaladığımız herhangi bir yeni kontrat olmadığını son derece net bir şekilde açıklamıştı” ifadelerini kullandı.

    RUS SENATÖR: TİPİK BİR KOMPLO TEORİSİ

    Bolton’un Venezüella ile Rusya arasında yeni bir savunma kontratının yapıldığı yönündeki iddiasına bir tepki de Rus Senatör Frants Klintseviç’ten geldi.

    Bolton’un açıklamasını Facebook’taki hesabından yorumlayan Klintseviç, iki ülke arasındaki yeni kontrat iddialarını tipik bir komplo teorisi olarak nitelendirdi.

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Bolton’un Moskova’nın ‘söylenti yaydığı’ yönündeki açıklamasına Rusya’dan yanıt

    “Tipik bir komplo teorisi. ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın desteğinin satın alınabileceğini iddia ederek, ülkemizi hiç tanımadığını ortaya koydu. Üstelik rakamlarla arasının pek iyi olmadığı ortada” ifadelerini kullanan Klintseviç, Bolton’un yazdığı rakamın 13.5 milyar rubleden daha düşük olduğunu, Rusya’nın 2019 yılına ait federal bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 0.075’ini oluşturduğunu ve bu rakamın ‘güldürmekten başka bir işe yaramadığını’ kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın Venezüella’ya resmi olarak silah saatığını, ancak son zamanlarda bu türden kontratların yapılmadığını, bunun yanında imzalanan kontratlar kapsamında Rusya’nın daha önce teslim edilen silahların bakım taahhüdünü üstlendiğini açıklamıştı.

     

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    Etiketler:
    Rusya-ABD İlişkileri, Nicolas Maduro, John Bolton, Venezüella, ABD, Rusya
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