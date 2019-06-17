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13:05 17 Haziran 2019
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    ABD'li şirketler, Huawei yaptırımını hafifletmek için lobi faaliyetinde: Milyarlarca dolar zarara girecekler

    Hector Retamal
    ABD
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (72)
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    ABD'nin Huawei'yi kara listeye alması ve uyguladığı yaptırımlar sonucunda milyarlarca dolar zarar etme riski olan ABD telekomünikasyon tedarikçi şirketlerinin, söz konusu yaptırımları 'hafifletmek' adına lobi faaliyeti içerisinde oldukları öğrenildi.

    Huawei
    © AP Photo / Czarek Sokolowski
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    ABD ile Çin arasında devam eden Ticaret Savaşı kapsamında kara listeye alınan ve yaptırım uygulanan Çinli telekomünikasyon devi Huawei, geçen sene içlerinde Qualcomm, Microsoft ve Google gibi şirketler bulunan çok sayıda ABD'li şirketten toplamda 11 milyon doları bulan çip ve yazılım satın almıştı. Ancak Amerikan şirketleri, Washington’un Huawei’nin ve Huawei’nin bağlı ortaklıklarına yönelik aldığı yaptırım kararının ardından zarara geçtikleri öğrenildi. 

    Washington tarafından alınan 90 günlük erteleme kararı ise 20 Ağustos’ta sona erecek.

    Yaptırımların yeniden devreye girmesinin ardından, aralarında Intel Qualcomm ve Xilinc gibi ABD'li teknoloji devleri söz konusu zararı önlemek adına Ticaret Bakanlığı'nda lobi faaliyetlerine başladı. 

    'AMAÇ HUAWEI'YE YARDIM DEĞİL'

    Reuters'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu lobi faaliyetinin 'Huawei'ye yardım etmek' amacıyla değil, 'ABD şirketlerini zarardan korumak' amacı taşıdığı belirtildi. 

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    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei'nin Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Andrew Williamson, "Bunu kendi istekleriyle yapıyorlar çünkü Huawei en büyük müşterilerinden biri. Çin pazarını kaybetmenin onlar adına felaket sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.  

    ABD Yarı İletken Sanayi Kurulu (SIA) da, söz konusu şirketler ile bakanlık yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. SIA Global Politika başkanı Jimmy Goodrich, "Ulusal güvenlikle alakalı olmayan teknolojiler alanında siparişleri tehlikeye sokmak istemiyorlar" dedi.

    Reuters, Huawei’in 2018’de global pazardan toplam 70 milyar dolar değerinde parça tedarik ettiğini söylerken, bunun 11 milyar dolarını Qualcomm, Intel ve Micron Technology gibi Amerikalı şirketlerin kazandığını belirtiyor.

    Huawei’in yasakla ilgili Washington hükümetinde çok az lobi yaptığını yazan Reuters, buna rağmen Çinli şirketin ABD hükümetinin iddialarına karşı kendini savunmak için bir halkla ilişkiler kampanyası başlattığını söylüyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei, şirketin Batı'daki karanlık imajını yumuşatmayı amaçlayan bir dizi röportajın ardından, şubat ayında ABD'nin önde gelen gazetelerinde tam sayfa bir reklam yayınlamıştı. 

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (72)
    Etiketler:
    Lobicilik, ABD Ticaret Bakanlığı, qualcomm, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Huawei, Çin, ABD
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