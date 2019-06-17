NYT'den Trump'ın 'ihanet' dediği haberle ilgili açıklama: Başkanın kendi danışmanları bir sıkıntı görmemişti

"Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir."
Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019
'YAYINLAMADAN ÖNCE HÜKÜMETE GÖNDERDİK'
Gazeteden ise ABD başkanına yanıt gecikmedi.
Trump'ın hedef aldığı haberin yayınlanmadan önce hükümete gönderildiğine dikkat çeken NYT, "Trump'ın kendi ulusal güvenlik yetkilileri, haberle ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler" ifadelerine yer verdi.
NYT'nin haberinde, "ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI), Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izliyor" ifadelerine yer verilmişti.
Accusing the press of treason is dangerous.— NYTimes Communications (@NYTimesPR) June 16, 2019
We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl
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