NYT'den Trump'ın 'ihanet' dediği haberle ilgili açıklama: Başkanın kendi danışmanları bir sıkıntı görmemişti

The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteye yönelik kullandığı 'Hainlik, alçaklık, halk dümanlığı' suçlamalarına yanıt vererek "Yayınlamadan önce hükümete gönderdik. Trump'ın kendi ulusal güvenlik yetkilileri, haberle ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair haber yapan The New York Times (NYT) ile ilgili olarak gazeteyi eleştirmişti ve Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir."

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

'YAYINLAMADAN ÖNCE HÜKÜMETE GÖNDERDİK'

​Gazeteden ise ABD başkanına yanıt gecikmedi.

Trump'ın hedef aldığı haberin yayınlanmadan önce hükümete gönderildiğine dikkat çeken NYT, "Trump'ın kendi ulusal güvenlik yetkilileri, haberle ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler" ifadelerine yer verdi.

NYT'nin haberinde, "ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI), Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izliyor" ifadelerine yer verilmişti.