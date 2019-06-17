Tom Hanks 'imajını bozmak için' canlı yayında hırsızlık yaptı: Kendi maketini çaldı

ABD'de de yayınlanan 'Jimmy Kimmel Live!' programına konuk olan oyuncu Tom Hanks, 'her şekilde çok iyi olduğu' söylemi üzerine sunucuyla girdiği iddia sonucunda canlı yayın esnasında dışarı çıkarak hırsızlık yaptı.

ABC televizyonunda yayınlanan Jimmy Kimmel'ın programına katılan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Tom Hanks, canlı yayında hırsızlık yaptı.

Program esnasında 'Hanks'in son derece iyi bir insan' olduğunun söylenmesi üzerine ünlü oyuncuya bir iddia sunan Kimmel, kendisinden yakındaki bir hediye dükkanına giderek hırsızlık yapmasını istedi.

'İtibarını düşürmek' ve 'kötü yönünü göstermek' adına bu iddiayı kabul eden Hanks ise, canlı yayında binadan çıkarak hırsızlık yapmaya gitti.

'BEN TOM HANKS'İM VE BU MAKETİ ÇALIYORUM'

Kendisinden 'kendi maketini çalması' istenen ünlü oyuncu, hediye dükkanına girdi ve dükkanda bulunan insanlarla bir süre konuştuktan sonra kendi maketini aldı.

"Ben Tom Hanks'im ve bu maketi çalıyorum" diyen Hanks, dükkandan çıkarken ayrıca birkaç tane de Oscar ödülü maketi çaldı.

Hanks ayrıca, dükkanda gördüğü Matt Damon'un ise suratını çizdi.

Yaptığı hırsızlıkla 'Tom Hanks olmanın iyilikle eş değer olduğu' imajını bozmaya çalışan Hanks, dönüş yolu üzerinde aldığı hot dog ile çaldığı malzemelerle stüdyoya geri gelerek, Oscar ödülü maketlerini seyirciye dağıttı.

Jimmy Kimmel ise, söz konusu görüntüleri 'Tom Hanks'in hırsız olduğunun kanıtı' başlığıyla paylaştı.