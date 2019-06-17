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14:56 17 Haziran 2019
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    ABD'de polisin siyah aileyi vurmakla tehdit etmesi üzerine belediye başkanı özür diledi

    © AP Photo / Matt York
    ABD
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    ABD’nin Phoenix şehrinde belediye başkanı, polisin siyah bir aileyi vurmakla tehdit etmesi nedeniyle resmen özür diledi.

    ABD polisi
    © Fotolia / Dominik Herz
    ABD polisinden siyah aileye sert muamele
    ABD’nin Arizona eyaletinde geçen ay yaşanan olay polis şiddetini tekrar tartışmaya açtı. Dravon Ames ve Iesha Harper adlı çiftin 4 yaşındaki kızları bir mağazadan elinde bir oyuncak bebek ile çıkınca hırsızlık iddiasıyla arkalarından polis çağırıldı. Çift oyuncağı fark etmediklerini söyledi.

    Ancak videoya alınan olayda, ailenin aracını durduran iki polisin silahlarını çekerek aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimat verdiği ve ölümle tehdit ettiği görüldü.

    HAMİLE KADIN: BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE VURACAĞINI DÜŞÜNDÜM

    ABD polisi
    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD'de uyuyan gence altı polis birden ateş açtı
    Hamile olan ve iki küçük çocuğuyla araçtan çıkan Iesha Harper’a kelepçe takıldı, Dravon Ames ise benzer şekilde kelepçelenmeden polisler tarafından tekmelendi.  

    Harper, CNN’e yaptığı açıklamada, “Beni gerçekten çocuklarımın önünde vuracağını düşündüm” dedi.

    'TAMAMEN YAKIŞIKSIZ, MESLEK KURALLARINA AYKIRI'

    Görüntüler kamuoyunda tepki yaratırken, yaklaşık bir ay sonra Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’dan özür açıklaması geldi.

    ABD polis
    © REUTERS / KTNV
    ABD'de tartışma yaratan görüntüler: Babası gözaltına alınan bebek de ellerini havaya kaldırıp polise yürüdü
    Polislerin tutumunu ‘tamamen yakışıksız ve açıkça meslek kurallarına aykırı’ olarak niteleyen Gallego, “Bu davranışın kabul edilebilir olmasına herhangi bir biçimde yaklaşan hiçbir durum olamaz. Ben de bir anne olarak, çocukların böylesine korkutucu bir durumda bırakıldığını görmek üzüntü vermenin de ötesinde” dedi.

    Gallego, “Ailenin yaşadığı bu durum nedeniyle son derece üzgünüm ve toplumumuzdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Gallego ayrıca güvenlik görevlilerinin vücut kamerası taşımasına yönelik uygulamaya hız verdiklerini de söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar polislerin masa görevine geri çekildiği belirtildi.

    Etiketler:
    Kate Gallego, Iesha Harper, Dravon Ames, polis şiddeti, özür, tehdit, siyah, Belediye Başkanı, polis, Phoenix, ABD
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