ABD'de polisin siyah aileyi vurmakla tehdit etmesi üzerine belediye başkanı özür diledi

Ancak videoya alınan olayda, ailenin aracını durduran iki polisin silahlarını çekerek aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimat verdiği ve ölümle tehdit ettiği görüldü.
HAMİLE KADIN: BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE VURACAĞINI DÜŞÜNDÜM
Harper, CNN’e yaptığı açıklamada, “Beni gerçekten çocuklarımın önünde vuracağını düşündüm” dedi.
'TAMAMEN YAKIŞIKSIZ, MESLEK KURALLARINA AYKIRI'
Görüntüler kamuoyunda tepki yaratırken, yaklaşık bir ay sonra Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’dan özür açıklaması geldi.
Gallego, “Ailenin yaşadığı bu durum nedeniyle son derece üzgünüm ve toplumumuzdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Gallego ayrıca güvenlik görevlilerinin vücut kamerası taşımasına yönelik uygulamaya hız verdiklerini de söyledi.
Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar polislerin masa görevine geri çekildiği belirtildi.
My statement on the May 27th Phoenix Police incident: pic.twitter.com/1mYHQQbhWv— Mayor Kate Gallego (@MayorGallego) 16 Haziran 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)