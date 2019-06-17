ABD'li ünlü sunucu: Vejetaryenlik, şeytanın ruhsuz mahluk ırkı yaratmak için kurduğu bir komplo

Amerikan aşırı sağının bilirkişisi ve önde gelen sunucusu Rick Wiles, et ve süt ürünlerini ikame eden bitkisel gıda üreten şirketlerin yükselişe geçmesini şöyle değerlendirdi: İnsanlar, tanrıya tapınmayı bıraksınlar diye DNA'larını değiştirmeye yönelik şeytani komplonun bir parçası.

Kendisinin ABD'de ırkçı, ayrımcı, Yahudi karşıtı komploların en zengin arşivlerinden biri haline getirdiği 'TruNews' programında konuşan Rick Wiles, şunları söyledi:

"En sevdiğiniz fast food restoranına gittiğinizde, sahte hamburger yiyorsunuz. Bakkala gidecek olduğunuzda bir kilo sahte hamburger ya da sahte biftek alıyorsunuz. Ve bunun bir büyük şirketin laboratuvarında geliştirildiğinden haberiniz bile yok. Bizi içine sürükledikleri kabus dünyası işte bu. Tanrının yaratımını değiştiriyorlar. Neden? Çünkü tanrı olmak istiyorlar."

"Tanrı bir çevrecidir" diye devam eden aşırı muhafazakar kanadın ünlü radyo sunucusu şu yorumlarda bulundu:

"Tanrı bu meseleyi çok ciddiye alıyor. O bu gezegeni, evreni yarattı, şimdi de bu Lusiferyanların bu gezegeni, hayvan krallığını, bitki krallığını yok etmelerini, insan DNA'sını değiştirmelerini izliyor. Neden? DNA'yı değiştirmek istiyorlar ki insanlar yeniden doğmasın. Bununla gittikleri yer orası, insan DNA'sını değiştirerek insanların yeniden doğmasını imkansız hale getirecekler. Bu gezegende ruhsuz yaratık ırkı yaratmak istiyorlar."