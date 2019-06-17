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17:16 17 Haziran 2019
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    Bill Cosby

    Cinsel taciz suçundan hapse atılan Cosby'nin Babalar Günü mesajı tepki çekti: Babam değilsin

    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD
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    Cinsel saldırı gerekçesiyle geçen sene hapse atılan ABD'li komedyen Bill Cosby'nin sosyal medya hesaplarından, Babalar Günü'nde "Amerika'nın babası" olduğunu söyleyen bir paylaşımda bulunulması çok sayıda insanın tepkisini çekti.

    ABD'li oyuncu Bill Cosby
    © AP Photo / Jacqueline Larma
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    Cinsel saldırı suçlamasından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan 81 yaşındaki Bill Cosby'nin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılan Babalar Günü mesajı tepki çekti.

    Yapılan paylaşımda, "Hey hey hey... Amerika'nın babası konuşuyor. 'Baba' denilmesi büyük bir onur. Öyleyse ailelerimizi ve toplumumuzu güçlendirmek için bugün yeni bir yol yapalım" ifadeleri kullanıldı. 

    Cosby'nin paylaşımı ise sosyal medyada büyük öfkeyle karşılandı. 

    ​Instagram paylaşımında ise Cosby, mesajının yanında bir de video paylaştı. Cosby, 1968 yılında, 31 yaşındayken çekilen görüntülerde "ABD, dünyadaki en acımasız köleliği icat etti çünkü siyah aileleri parçaladı. Kölelik bittikten sonra da, ABD siyah adamın ailesini parçalamaya devam ediyordu ve bu öğretmek çok korkunç bir tarih" ifadelerini kullanıyor. 

     

    Cosby'nin paylaşımına tepki gösteren bir kullanıcı, "Sen benim babam değilsin" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, "Hapishanede Twitter kullanılabiliyor mu?" diye sordu.

    Karikatürist Colleen Doran da, Cosby'ye verdiği cevapta "Aileler, eşinize sadakatsizlik etmeyerek, genç kadınlara menüdeki bir yemek gibi davranmayarak ve genç erkeklere kötü bir örnek olmayarak güçlendirilir, pislik" dedi. 

    ​Cosby'nin paylaşımları, daha önce karısını öldürdüğü için hapse giren eski futbolcu OJ Simpson'un Twitter açtığı güne denk geldi. Bu duruma yorum yapan başka bir kullanıcı ise, "İki Tweet gördüm, birinde Bill Cosby Babalar Günü'nü kutluyor ve diğerinde OJ Simpson Khloe Kardashian'ın kendi kızı olmadığını söylüyor. Bugünlük bu kadar internet yeter" ifadelerini kullandı.

    Cosby'nin sözcülerinden Andrew Wyatt ise, USA Today'e yaptığı açıklamlarda Cosby'nin hapisten Tweet atmadığını, ancak kendi hesaplarından Babalar Günü mesajı paylaşılmasını istediğini söyledi.

    Etiketler:
    Babalar Günü, paylaşım, Tepki, Instagram, Twitter, Mesaj, Taciz, Bill Cosby
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