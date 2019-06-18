Pentagon: ABD, Türkiye’ye F-35’in ötesinde yaptırımlar getirebilir

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı planladığı mali yaptırımları genişleteceği öne sürüldü. Bu iddiaya göre, olası yaptırımlar sadece F-35 parçaları üreten Türk firmaları değil, diğer savunma sanayi kuruluşlarını da kapsayacak.

Pentagon’da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müsteşar Ellen Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ancak Rusya'dan hava savunma sistemi alınması halinde uygulanacak yaptırımların F-35 savaş uçağı için kritik parçalar üreten Türk firmaların yanı sıra ABD savunma sanayisine üretim yapan şirketlere de yansıyacağını duyurdu.



Euronews'in haberine göre Ellen Lord, Paris'te yapılan Air Show'da yaptığı açıklamada "S-400 ve F-35 konusunun tüm savunma ve ticari endüstrimize olan etkilerini ayrı ayrı inceledik. Savunma sanayinde F-35'lerin haricinde ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girebilecek tüm unsurları gözden geçirdik" dedi.

Türkiye ile müttefiklik ilişkisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Lord, henüz herhangi bir karar alınmadığını ancak olası bir yaptırım kararının Türk sanayisini sert bir şekilde etkileyeceğini belirtti.

Ellen Lord, “Gerçekten yapmak istediğimiz bu değil” dedi.