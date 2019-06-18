Trump: 11 Eylül saldırılarının ardında kimin olduğunu sanırım biliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, El Kaide tarafından üstlenilen 11 Eylül saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıların ardında kimin olduğunu bildiğini ima eden Trump, "Irak değildi, başkalarıydı. Ve sanırım onların kim olduğunu biliyorum" dedi.

11 Eylül 2001 tarihinde çoğunluğu Suudi uyruklu El Kaide militanları tarafından New York'taki İkiz Kuleler'e ve Virginia eyaletindeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) merkezine kamikaze saldırıları düzenlenmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

ABC News'ten George Stephanopoulos'a röportaj veren Trump, ABD'nin Ortadoğu'ya askeri müdahalesini "ülke tarihinin en kötü kararı" diyerek eleştirdi.

Bölgeyi "Bataklık gibi" şeklinde niteleyen Trump, "Ortadoğu'ya gitmek korkunç bir karardı. Korkunç" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce eski ABD Özel Operasyonlar Komutanı ve donanmaya bağlı özel kuvvetlerin üyesi emekli Amiral William McRaven'i El Kaide örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'i çabuk yakalayamamakla eleştirmişti.

Trump, Usame Bin Ladin'in Mayıs 2011'de McRaven liderliğindeki Özel Operasyonlar birliği tarafından Pakistan'da yakalanmasına ilişkin, "Usame Bin Ladin'i daha önce alt etseydik daha güzel olmaz mıydı?" yorumunu yapmıştı.