ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, bakan adaylığından çekildi

ABD Başkanı Trump, Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Bugüne kadar mükemmel bir iş çıkaran Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bakan adaylığı sürecine devam etmeme kararı aldı, böylece ailesine daha fazla zaman ayırabilecek. Harika hizmetleri için Patrick'e teşekkür ediyorum. Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper yeni savunma bakan vekili olarak görev yapacak. Mark'ı tanıyorum ve çok iyi iş çıkaracağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Haziran 2019

​SHANAHAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Trump'la aynı zamanda yazılı açıklama yapan Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti.

Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusunun kamuoyuna yansımasından dolayı adaylık için "kötü bir zamanlama" olduğunu dile getirdi.

Daha önce Shanahan'in Senatoda bekleyen adaylığının belirsiz olduğu ve Trump'ın farklı bir ismi savunma bakanı olarak görevlendirmek üzere görüşmeler yaptığı iddiaları Amerikan medyasına yansımıştı.



6 AY DAYANABİLDİ



Jim Mattis'in istifasının ardından Savunma Bakanı Vekilliği görevine getirilen Shanahan, bu görevde 6 ay kalabildi.



TÜRKİYE'YE YÖNELİK 'YAPTIRIM MEKTUBUNDA' SHANAHAN'IN İMZASI VARDI

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta, "S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği'' belirtilmişti. Mektup sonrasında ABD'de Türk pilotlarının eğitimi durdurulmuştu.