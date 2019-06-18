Pompeo: Trump, İran ile savaş istemiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran ve Washington arasındaki gerileme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, ABD'nin İran üzerindeki baskısının devam edeceğini ve bölgede saldırganlıktan caydırmaya devam edeceklerini ancak Tahran ile gerilimin artmasını istemediklerini kaydetti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'ı saldırganlıktan caydırmak için burada olduğumuzu birçok mesajımızda, şu anda bile, ilettik" diyerek şöyle devam etti:

"Başkan Trump savaş istemiyor ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını korumak için gerekeni yaparken, bu mesajı da iletmeye devam edeceğiz."

İran'ın 27 Haziran'a kadar nükleer anlaşma kapsamında belirlenmiş uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyurması üzerine ABD İran üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulunmuştu.