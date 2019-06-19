Trump: İran konusunda çok hazırlıklıyız

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini kaydederek, "İran konusunda çok hazırlıklıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD-İran gerilimine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, süreci çok yakından izlediklerini vurgulayarak, "Süreçle ilgili birçok kişiyle görüşüyoruz. İran ile (sürecin) nasıl olacağını göreceğiz. İran konusunda çok hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Trump, bakanlık adaylığından geri çekilen Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın kendi isteğiyle bu kararı aldığını söyledi. Trump, Shanahan için, "Kendisi harika biri ama adaylıktan çekilmesini ben istemedim" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, bakanlık için çok büyük ihtimalle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Asper'i aday göstereceğini ve kendisinin çok iyi iş çıkaracağına inandığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, halen Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Shanahan'in 'savunma bakanı adaylığından' çekildiğini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.