ABD Başkanı Trump, FED Başkanı Powell'ı görevden alabileceğini ima etti

Washington Post’un haberine göre, gazetecilerin Jerome Powell'ın görevden alınıp alınmaması gerektiğine dair sorusu karşısında Trump, “Ne yapacağını bir görelim” karşılığını verdi.

Bloomberg News, salı günü yayımlanan haberinde Beyaz Saray’ın şubat ayında Donald Trump'ın, Powell'ı görevden alıp alamayacağı konusunda inceleme yaptığını duyurmuştu. Habere göre Trump, piyasaların ticaret savaşı endişeleri ve Fed'in 2019'da daha fazla faiz artırımı planıyla gerilediği Aralık ayında danışmanlarına Powell'ı görevden alıp alamayacağını sormaya başladı.

Konuyla ilgili CNBC'ye konuşan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Trump'ın bu aşamada Fed Başkanı'nın görevden almayı düşünmediğini söylemişti.

Trump, Fed'e büyümeyi desteklemek için sık sık faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.

Fed başkanın olası bir şekilde görevden alınmasının piyasaları ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki yatırımcıların güvenini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.