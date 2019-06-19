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10:54 19 Haziran 2019
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    Trump, yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı

    © AFP 2019 / JOE RAEDLE
    ABD
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    İkinci dönem seçim kampanyamı resmen başlatan ABD Başkanı Donald Trump, "2020'de Demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir" dedi.

    2016'daki başkanlık seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ikinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başladı.

    Amway Center'da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanına, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de destek verdi.

    • Amway Center'da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanına, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de destek verdi.
      © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    • Amway Center'da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanına, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de destek verdi.
      © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Amway Center'da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanına, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de destek verdi.

    Konuşmasında ağırlıklı olarak göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2.5 yıllık süreçte neler yaptığını anlatan Trump, kendisinin Washington'da yerleşik düzeni Amerikan halkı adına sarstığını ve Demokratların bunu sabote etmeye çalıştığını savundu.

    ‘SİZİ ASLA YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAYACAĞIM’

    Batman
    © Flickr / charlieanders2
    Trump seçim videosunda Batman filminin müziğini izinsiz kullanmış
    Trump, kendine oy veren seçmeni yeniden oy vermeye çağırırken, "ABD Başkanı olarak ikinci dönem seçim kampanyamı resmen başlatmak üzere huzurunuza geldim. Söz veriyorum, sizi asla yüz üstü bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

    2016 yılındaki seçimler öncesinde gündeme getirdiği yasa dışı göçmenler, Meksika sınırına duvar, medyanın tavrı ve eski Demokrat rakibi Hillary Clinton hakkındaki görüşlerini yeniden hatırlatan Trump, bunlara ilaveten Rusya soruşturmasına da konuşmasında geniş yer ayırdı.

    ‘RADİKAL SOSYALİZMİN YÜKSELİŞİNE GİDER’

    Demokrat rakiplerini ‘radikal-sol’ kavramıyla tanımlayan Trump, "2020'de Demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir" değerlendirmesini yaptı.

    "Demokratlar ülkemizi mahvetmeye çalışıyor; biz bunu biliyoruz ve buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Trump, muhtemel Demokrat rakiplerine de gözdağı verdi.

    Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinen Trump, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılara değil" şeklinde konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak
    Trump ayrıca, Demokratların yasalara uymayan kişileri ya da suçluları da göçmen olarak kabul etmeye hazır olduklarını savundu.

    ‘TARİHİN EN BÜYÜK CADI AVIYDI’

    Rusya soruşturmasına da değinen Trump, "Siyasi tarihin en büyük cadı avını yaşadık. Bu, seçim sonuçlarını yok saymaya cüret eden yasa dışı bir girişimdi" dedi.

    Trump, "2.5 yıl boyunca kuşatma altındaydık. (Yaptığımız işleri) Yeniden yapmak istediler. Başka hiçbir başkan bu muameleye maruz kalmamalı. Bu büyük bir oyundu." ifadelerini kullandı ve Rusya soruşturmasının kendi başkanlığını engellemeye çalıştığını savundu.

    Önceki rakibi Clinton'ın dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde kişisel e-postalarından bazılarının silindiğini hatırlatan Trump'ın, "Eğer bir tane bile e-postamı, mesela Melania'ya gönderdiğim bir sevgi notunu silmiş olsaydım hemen Trump'ı elektrikli sandalyeye oturturlardı" şeklindeki esprisi salonda alkış aldı.

    Öte yandan Beyaz Saray Sözcülüğü görevini bu ay sonunda bırakacağını açıklayan Sarah Sanders da sahneye çıkarak Trump'a teşekkür etti. Sahnede duygusal anlar yaşayan Sanders gözyaşlarını tutamadı.

    Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

    ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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    Etiketler:
    Joe Biden, Sarah Sanders, Beyaz Saray, Rusya, Meksika, Washington, Mike Pence, Melania Trump, Amway Center, Orlando, Florida, Donald Trump, ABD
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