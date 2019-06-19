Apollo 11 astronotu Collins, daha önce yayınlanmamış bir fotoğraf paylaştı: Kutunun dibinde buldum

Apollo 11 astronotu Michael Collins, Ay görevi üyelerinin yer aldığı ve daha önce yayınlanmamış bir fotoğraf yayınladı. Collins, fotoğrafı 'bir kutunun dibinde bulduğunu' açıkladı.

Apollo 11 Ay görevinin pilotu astronot Michael Collins, daha önce hiç yayınlanmamış bir 'Ay görevi' fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafı Apollo 11 Ay görevinin 50. yılı vesilesiyle paylaşan Collins, "Ekip. Bunu bir kutunun dibinde buldum, NASA tarafından daha önce kullanıldığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

The crew. Found this at the bottom of a box. Don’t think it was ever used by @NASA. #TBT @TheRealBuzz pic.twitter.com/ZXINsWPcix — Michael Collins (@AstroMCollins) June 13, 2019

​

Aralarında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in de yer aldığı ekibin Ay'a iniş yaptığı Columbia Modülünün ise Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilendiği öğrenildi.

Modül, 2022'ye kadar müzede sergilenmeye devam edecek.

Müzede ayrıca Armstrong'un uzay elbisesi de dahil olmak üzere ABD'nin Ay görevine ilişkin 'ünlü' eşya ve araçlar da sergilenecek.

Hava Kuvvetleri'nde pilot ve deneme pilotu olarak görev yapan Collins, 1963 yılında NASA'ya katılmıştı. Apollo 11 görevinin yanında, Collins 1966'daki Gemini görevinin de pilotluğunu üstlenmişti.

Buna rağmen Ay yüzeyine hiç inmeyen Collins'in uzay uçuş süresinin 266 saate ulaştığı biliniyor.

Ay üzerinde yalnızca 12 ABD'li yürüdü.