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15:12 19 Haziran 2019
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    ABD: Körfezdeki mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullandıklarına benziyor

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    ABD
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    ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili "Körfez'deki mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiklerine benziyor" dedi.

    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
    © REUTERS / HANDOUT
    İranlı vekil: Tanker saldırıları ABD’nin işi
    Kido, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nda (VANCENT) gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Körfez'deki gerilimle ilgili soruya verdiği cevapta ABD'nin daha önce de belirttiği gibi saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini ve buna dair kanıtlar olduğunu savunan Kido, şunları söyledi: 

    "Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullandığı mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi."

    NE OLMUŞTU?

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya: Umman Körfezi olayından dolayı suçun İran’a atılmasına karşı uyarıyoruz
    Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

    Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

    ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

    Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

    Etiketler:
    Saldırı, petrol tankeri, İran, Körfez, Sean Kido, ABD, Umman Körfezi
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