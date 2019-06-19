ABD'li iki yıldız arasında çıplak fotoğraf tartışması

Kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hacker’ları susturmak için söz konusu kareleri paylaşan ABD’li yıldız Bella Thorne, bu nedenle usta oyuncu Whoopi Goldberg tarafından 'suçlu bulunarak' eleştirildi. Goldberg'in tepkisine ağlayarak yanıt veren Thorne, "Kendinden utanmalısın. Kadınlardan beklediğin bu mu?" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, kendisini çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden hacker’a pabuç bırakmayarak bizzat o kareleri kendisi paylaştı.

‘Gücü tekrar kazandığını’ savunan 21 yaşındaki ünlü yıldız, “Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum (…) Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” dedi.

Bella Thorne çok sayıda destek mesajı aldı. Ancak eleştiriler de geldi.

'HACKLENİNCE ŞAŞIRMAMALISIN'

Bunlardan biri olan ABD’li usta oyuncu Whoopi Goldberg, ABD’de yayımlanan ’The View’ adlı talk şov programında, “Ünlüyseniz, kaç yaşında olduğunuz umurumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmezsiniz” dedi.

Goldberg, “Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker’lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm. Özellikle bu tarz şeyler telefonunuzda olduğu sürece hacklendiğiniz zaman şaşırmamalısınız” ifadelerini kullandı.

THORNE: BU HASTALIKLI VE İĞRENÇ BİR DÜŞÜNCE

Goldberg’in eleştirisine sosyal medyadan yayınladığı videoyla yanıt veren Thorne, “Kendinden utanmalısın” dedi.

Videoda konuşurken ağlayan Thorne, “Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce” dedi.

Ünlü yıldız, şöyle devam etti; “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz.”

@bellathorne Fuck everyone who blame girls for what happens to them, y’all can take nudes, dance and dress the way YOU want. Your body is a work of art and it’s YOUR chose to share it or not. Stay strong my bb i lovr you. ❤️❤️ Our society’s fucked up. pic.twitter.com/BQMDVVis6y — dean. (@7x77am) 18 Haziran 2019

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