Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı

Beyaz Saray, şüpheli paket ihbarı nedeniyle bir süre kapatıldı. Basın mensuplarının içeri alındığı ve bahçeye ağır silahlı özel güvenlik ekiplerinin geldiği bildirilirken, daha sonra durumun kontrol altına alındığı söylendi.

Güvenlik güçlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir kişinin çantasını Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne atıp içeriye girmeye çalıştığı ancak durumun kontrol altına alınarak şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

At approximately 2:45 pm an individual dropped a backpack and attempted to jump a bike rack along the sidewalk on Pennsylvania Ave. The individual was immediately taken into custody by Secret Service Uniformed Division Officers. — U.S. Secret Service (@SecretService) 19 Haziran 2019

CBS Kanalı muhabirinin çektiği görüntülerde Gizli Servis elemanlarının Beyaz Saray'ın bahçesine girdikleri ve ağaçların arkasından mevzi aldıkları görülüyor.

Heavily armed Secret Service seen taking positions behind trees on the North Lawn of the WH. Press then cleared from the area. pic.twitter.com/1zc0R3jNdO — Mark Knoller (@markknoller) 19 Haziran 2019

​Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 2020 seçimleri için kampanyasını başlattığı Florida'dan dönüş yolunda olduğu bildirildi.