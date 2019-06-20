ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu 'yakından incelediklerini' belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu raporu 'yakından incelediklerini' belirten bakanlık yetkilileri, "ABD, BM Özel Raportörü Agnes Callamard’ın yargısız infaz ve keyfi idamlar konusundaki küresel soruşturmalarına destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Callamard'ın Kaşıkçı cinayeti kapsamında görüşme talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığından bazı yetkililerin kendisiyle bir araya geldiğini de dile getiren yetkililer, "Sorumlu olan herkesten hesap sorulması için baskı yapmaya kararlıyız" diye konuştu.