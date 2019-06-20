Temsilciler Meclisi ABD Başkanı'nın askeri güç kullanma yetkisini tırpanladı

Temsilciler Meclisi, 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından ABD başkanına verilen ‘2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası’nı iptal etme yönünde karar aldı.

Politico'nun savunma muhabiri Connor O'Brien, oylamaya Cumhuriyetçilerin katılmadığını aktardı.

Meclisteki Demokrat Partili üyeler tarafından 1 trilyon dolarlık başka bir ödenek yasasına dahil edilen iptal kararı, 223 ret oyuna karşılık 226 oyla kabul edildi.

NEWS: The House just voted repeal the 2001 Authorization for Use of Military Force. The repeal was included in Dems' $1 trillion minibus appropriations bill.



The vote was 226-203. No Republicans voted for the bill. — Connor O'Brien (@connorobrienNH) 19 Haziran 2019

​The Week'te yer alan haberde ise kararın Senatodan geçmesinin zor olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

11 Eylül saldırılarından üç hafta sonra meclise ve senatoya getirilen ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen ‘2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası’, ABD başkanına terör saldırılarının faillerine ve onlara koruma sağlayanlara karşı askeri güç kullanma imkânı veriyordu.