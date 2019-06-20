Trump: Putin'le gelecek hafta Japonya'da görüşeceğim

Fox News'e demeç veren Trump, G20 zirvesinde Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeler yapacağını söyledi.

Trump, "Rusya ve Çin'le iyi ilişkilere sahip değiliz. Bu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmamız çok önemli. Çok güçlü ülkeler ve biz de öyleyiz. Rusya ve Çin'le iyi geçinmek istiyorum ve bunu yapacağımızı düşünüyorum. İki ülkenin liderleriyle de gelecek hafta G20 zirvesinde bir araya geleceğim" dedi.

G20 zirvesi, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek.