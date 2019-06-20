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15:38 20 Haziran 2019
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    ABD'de Nxivm davası: 'Seks tarikatının' lideri suçlu bulundu

    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    ABD
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    ABD’nin New York kentinde yedi haftadır devam eden yargılamada, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak seks tarikatı olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere jüri tarafından suçlu bulundu. Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    ABD'deki 'seks tarikatı' davası başladı, Nxivm'in kurucusu hâkim karşısında
    Keith Raniere'ye yöneltilen suçlamalar arasında kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokarak köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit ve şantajla cinsel ilişkiye girmek ve çocuk pornosu materyalleri bulundurmak da var.

    Raniere duruşmada kendisine yönetilen tüm bu suçlamaları reddetti, yaşananların karşılık rızayla gerçekleştiğini iddia etti. 

    Ancak şimdilik son sözü söyleyen jüri, yaklaşık beş saatlik bir görüşmenin ardından ‘efendi’ olarak anılan 58 yaşındaki adamı tüm suçlamalar bakımından suçlu buldu.

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    Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

    Savcı Richard Donoghue, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Kendisini dahi olarak gösteren bu adam aslında bir manipülasyon ustası, bir dolandırıcı; seks ticareti, çocuk pornosu, haraç,  kürtaja zorlama, aşağılama gibi pek çok suça bulaşmış tarikatvari bir organizasyonun suç lideri” dedi.

    ‘EFENDİ VE KÖLE SİSTEMİ’

    ‘Nexium’ diye okunan Nxivm isimli grubun 1998'de kurulup, kişisel gelişim programı olarak tanıtıldığı ve ‘efendi ve köle’ sistemiyle işleyen bir 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıkmıştı.

    Seul'de seks köleliliği kurbanlarının anısına dikilen heykelin etrafında Japonya'nın seks kölesi kullanma politikası ve bunun için tam manasıyla özür dilememesi her hafta protesto ediliyor.
    © AP Photo /
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    Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor. Keith Raniere’in gruptaki tek erkek olduğu ve grubun 'liderliğini' yürüttüğü belirtiliyor.

    Raniere, Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınmıştı. 

    2011’DEN BU YANA BİR İLK

    Keith Raniere’nin mahkûmiyeti, 2011 yılında çocuklara tecavüz ve cinsel taciz suçundan müebbet hapis cezası alan tarikat lideri Warren Jeffs’in ardından verilen ilk karar olarak kayda geçti.

    ABD’deki bu tarz tarikatların sayısının bini geçtiği belirtiliyor. Ancak kanıtlamanın zor olması, tehdit ve şantaj yapılması, mağdurların kendi iradesiyle hareket edemeyecek durumda olması nedeniyle sorumlular yargı önüne çıkarılamıyor.

    Etiketler:
    şantaj, tehdit, Çocuk pornosu, seks tarikatı, suçlu, Nxivm, Keith Raniere, New York, ABD
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