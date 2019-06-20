ABD'nin Ortadoğu'ya Patriot sevkiyatı yoğunlaştı

Trump yönetimi İran'a karşı Ortadoğu'ya her ilave asker sevkiyatına Patriot konuşlandırmayı da ekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin İran'a karşı Ortadoğu'ya güç yığma politikası kapsamında Patriot hava savunma sistemleri sevkiyatı yoğunlaştı.

Bölgede görev süresi dolan 4 Patriot bataryasının görev süresini uzatmış bulunan Trump yönetimi, mayısta ilave 1500 askerin yanısıra bir Patriot bataryası da gönderme kararı açıklamıştı.

'CAYDIRICI KABİLİYETLER'

Pazartesi günü açıklanan 1000 asker daha yollama kararına da bir Patriot bataryasının dahil edildiği öğrenildi.

Pentagon'un çarşamba günü yaptığı açıklamada 1000 ilave asker sevkiyatına bir Patriot bataryası, insanlı ve insansız keşif uçakları ve diğer caydırıcı kabiliyetlerin dahil olduğu belirtildi.

'İRAN'LA ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ'

Pentagon Sözcüsü "ABD, İran ile çatışma istemiyor, ama biz bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını savunma pozisyonundayız ve buna hazırız" dedi.