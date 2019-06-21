Umurunda mı dünya: Trump'ın asli derdi Air Force One'ın dış tasarımını değiştirmek

Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın dış tasarımı değiştirip kafasına göre boyamak istemesi ABD'de yeni bir tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ağırlarken masada İran gerilimi, ticaret savaşları, ikili ilişkiler değil bir uçak modeli vardı.

OFFICIAL and HUGE: Justin Trudeau's socks feature Romulan Birds of Prey!* This more than compensates for the sad mauve of his shoelaces.



*NOT to be confused with Romulan Warbirds, whose wings—unlike both Romulan and Klingonese eyebrows—are downsweeping#StarTrek#JustinTrudeau pic.twitter.com/DwQxdeQZPk — Andrew Corsello (@AndrewCorsello) June 20, 2019

İran'ın ABD'nin insansız hava aracını vurmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce havada bir tur atan Trump, uçak modelini göstererek "Bu yeni Air Force One" dedi.

Trump displays model of new Air Force One that he says is ‘under construction by Boeing’ pic.twitter.com/BgwstzI4mX — Reuters Top News (@Reuters) June 20, 2019

ABD Başkanı'nın makam uçağı Air Force One'ın güncellenmiş versiyonunun vergi mükelleflerine daha az paraya mal olacağını ve kişisel müdahalesi sayesinde başta planlanandan çok daha fazla özellik sunacağını anlatan Trump, "Müthiş olacak" dedi.

Oldum bittim uçak tutkunu olan ve kendisinden havacılık uzmanıymış gibi söz etmeyi seven Trump, sadece ABD Başkanlarının uçabildiği Boeing 747'nin onlarca yıllık modelinin son versiyonuna damgasını vurmakta kararlı.

1989'dan 1992'ye kadar Trump Shuttle Inc. adında bir havayolu şirketine sahip olan Trump, 2016 başkanlık seçimi kampanyasında da kendi kişisel uçağını kullanmaktan büyük gurur duyuyordu. Rolls-Royce motorları ve altın süslemeleri olan kendi özel Boeing 757'siyle kampanya etkinliklerine gidip New York'a geri dönüyordu.

Çok gurur duyduğu uçağını başkan seçildikten sonra da kullanmayı değerlendiren ama güvenlik gibi sebeplerden bu imkanı bulamayan Trump, yakın zamanda Boeing'e de tavsiyelerde bulundu. Amerikan uçak devine Etiyopya ve Endonezya'da düşerek onlarca kişiye mezar olmasının ardından dünya çapında kullanımdan kaldırılan 737 Max modelini düzeltmesi ve yeniden markalaştırmasını telkin etti.

Artık dikkatini ABD Başkanı'nın en büyük sefası olan Air Force One'a çeviren Trump'ın Kennedy döneminden kalan ve tüm dünyada tanınan alameti farika olan mavi-beyaz tasarımdan hoşlanmadığı biliniyor.

Beyaz Saray'ın eski ve görevdeki ve kampanyanın danışmanlarına göre Trump, renk düzeni hakkında modası geçmiş ve sıkıcı olduğunu, yeterince vatansever olmadığını düşünüyor.

Daha önce uçağın dış tasarımıyla ilgili kendi idealine dair çizimler göstermiş olan Trump, geçen hafta da Fox News'a "Bebek mavisi bize uymuyor" diye konuştu.

Kendi idealinde ABD bayrağının renklerini kullanarak uçağın üst yarısını beyaz, karnı dahil alt yarısını koyu mavi yapıp kokpitten kuyruğa kalın bir kırmızı çizgi geçirmiş vaziyette. Trump'ın kendi uçağı da böyle, sadece beyazla mavinin yerleri tersi.

Air Force One tasarımının ikonik özelliği olduğunu kabul etse de çok uzun zamandır aynı şekilde olduğunu söyleyen Trump, Fox News'a "Kırmızı-beyaz-mavi konseptini seviyorum, bence çok daha iyi duracaktır" dedi.

ABD Kongresi'nin Demokrat Partili üyeleri ise Trump'ın Air Force One'ı kafasına göre boyamasına karşı, bunun için Kongre'nin onayının aranmasını talep ediyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu yıllık savunma politikası tasarısına böyle bir değişiklik ekledi, ama Kongre'nin Trump'a göndereceği yasalaşmış versiyona kadar dayanıp dayanmayacağı meçhul. Komisyon'un Demokrat üyelerinden John Garamendi, "Bu uçak 20-30 yıl kullanılacak, biri görünüşünü değiştirmek istiyorsa, bizim de söz hakkımız olmalı" dedi.

Trump'ın renk tercihleri de tartışma konusu, özellikle de karın kısmı için koyu mavi istemesi. Emekli ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı ve McCarter & English Hukuk Bürosu Eşbaşkanı Alex Major, koyu mavi karnın gökte Air Force One'ı saptamayı kolaylaştıracağını belirterek "Karnın açık mavi yapılmış olmasının bir sebebi var" dedi.

Trump şimdilerde tasarımına müdahale ettiği yeni nesil Air Force One'ı başkanlık koltuğuna oturmadan önce çok pahalı bulmuştu. Aralık 2016'da Air Force One programının masraflarının kontrolden çıktığı, 4 milyar doları aştığını tweetleyip "Siparişi iptal edin" diyen Trump'la sonrasında Boeing CEO'su Dennis Muilenburg sözleşme hakkında defalarca görüşme yaptı.

Bunun sonucunda Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Hava Kuvvetleri'nin Boeing Co.'ya 2024 yılı için yani Trump'ın olası ikinci döneminin son yılı için 3.9 milyar dolarlık iki uçak sipariş ettiğini, bunun ilk sözleşme teklifine göre 1.4 milyar dolarlık tasarruf yapıldığını söyledi.