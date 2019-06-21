Washington ile Tahran arasında 'diplomasiye askeri güçle karşılık' tartışması

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) vurmasının ardından Başkan Donald Trump'ın İran'ın vurulmasına onay verip son anda vazgeçtiği ileri sürülürken, Washington ile Tahran arasında söz düelloları da kızıştı. ABD'nin Özel İran Temsilcisi Brian Hook, Suudi Arabistan ziyaretinde İran'la ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Tahran'ın diplomasiye askeri güçle yanıt vermeye hakkı yok" iddiasında bulundu.

İran'a karşı 'tarihteki en ağır yaptırımları' uygulayan ve Basra Körfezi'ne askeri güç yığan ABD'nin Temsilcisi "Bizim diplomasimiz İran'a askeri güçle karşılıkta bulunma hakkı vermiyor. İran'ın diplomasiye askeri güçle değil, diplomasiyle karşılık vermesi gerekir" dedi.

Brian Hook, son dönemde birden bire Basra Körfezi'nde tankerlerin saldırıya uğramasıyla ilgili ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın İran'ı suçlamasına da atıfla şöyle konuştu:

"Bölgede gerilimin tırmanmasından İran sorumlu. Gerilimin düşmesine yönelik diplomatik önerileri reddetmeye devam ediyorlar."

Hook'un görüştüğü Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Twitter'dan, 'İran'ın eylemlerine karşılık verme çabalarını konuştuklarını' paylaştı:

"İran'ın devam eden düşmanlık ve terörizminin sonucu olarak gelen ABD'nin İran'a karşı maksimum baskı kampanyasına kraliyetin desteğini teyit ettik. Kraliyete yönelik İran'ın son saldırılarını ele aldık."

Bu iddialara yanıt İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'den geldi.

Musevi, Twitter'dan 'İran'ın diplomasiye diplomasiyle, savaşa sert savunmayla yanıt verdiği' mesajını paylaştı.