ABD'nin nükleer bombardıman uçakları İran yakınlarında uçtu

ABD ile İran arasındaki gerilim son günlerde en üst seviyeye tırmanırken Washington'un nükleer kapasiteli uçaklarını bu ülkenin yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.
© AFP 2019 / Amir Kholoosi
Rus basınına yansıyan haberlere göre, Katar'daki El Ubeyd Hava Üssü'nden havalanan uçaklar, F-15 avcı uçakları eşliğinde İran sınırlarına yaklaştı.
Rakiplerin hava savunma sistemlerini ve birlik komuta araçlarını tespit etme kapasitesine sahip RC-135V tipi Amerikan radar keşif uçağının da aynı saatlerde Basra Körfezi üzerinde seyrettiği öğrenildi.
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