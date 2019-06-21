ABD'nin nükleer bombardıman uçakları İran yakınlarında uçtu

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının İran yakınlarında uçuş yaptığı belirtildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim son günlerde en üst seviyeye tırmanırken Washington'un nükleer kapasiteli uçaklarını bu ülkenin yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Katar'daki El Ubeyd Hava Üssü'nden havalanan uçaklar, F-15 avcı uçakları eşliğinde İran sınırlarına yaklaştı.

Rakiplerin hava savunma sistemlerini ve birlik komuta araçlarını tespit etme kapasitesine sahip RC-135V tipi Amerikan radar keşif uçağının da aynı saatlerde Basra Körfezi üzerinde seyrettiği öğrenildi.