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    ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan çıkarken gazetecilerle sohbet etti. (26 Nisan 2019)

    Trump, kendini 'yalanladı': Saldırıya nihai onayı vermedim

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    İran'a yönelik hava saldırısına dün onay verdiği ancak son anda bundan vazgeçtiği şeklindeki ilk açıklamasını kısmen değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya nihai onayı vermediğini söyledi.

    Donald Trump
    Twitter
    Trump: Tam İran'ı vuracaktım, kaç kişi ölecek diye sordum
    Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği mülakatta, dün İran ile ilgili olarak yapılan toplantıda hava saldırısı için nihai onayı vermediğini açıkladı.

    Saldırıya ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Trump, bununla birlikte son onayı vermediğini, "Son ana kadar yeşil ışık yakılmamıştı çünkü işler değişebiliyor" sözleriyle dile getirdi.

    Trump ayrıca, o esnada İran'a ait bazı hedeflere yönelik saldırı için havada uçakların hazır olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Hayır fakat hemen bunu yapabilirlerdi, ayrıca işler geri dönemeyeceğiniz noktaya varabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

    Trump ayrıca, söz konusu saldırıda muhtemelen kaç kişinin ölebileceğini sorduğunu, "150 civarında" cevabını alınca kararından vazgeçtiğini bir kez daha ifade etti.

    Mülakatın tamamının NBC'de pazar günü yayınlanacağı kaydedildi.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    NYT: Trump İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti
    Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı dün geceki haberinde, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği ve o anda havada saldırı için uçakların hazır beklediğini iddia etmişti.

    ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini ifade etmişti.

    Trump, "Pazartesi günü uluslararası hava sahasında uçan İHA'yı düşürdüler. Biz karşılık vermek amacıyla dün gece 3 farklı yere saldırı için tamamen hazır durumdaydık. Ne kadar insan ölecek diye sordum. Bir general 150 efendim, dedi. Saldırıdan 10 dakika önce onu durdurdum, bir İHA'nın düşürülmesine karşılık orantılı değildi. (İran'a saldırı konusunda) Acelem yok." ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler:
    NBC, İran, ABD, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
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