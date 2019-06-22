ABD'den Nikaragualı yetkililere yaptırım kararı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Nikaragua'da geçen yıl yaşanan hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasında rolü olduğu iddiasıyla 4 yetkiliye daha yaptırım uygulama kararı aldı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanı Gustavo Porras, Sağlık Bakanı Sonia Castro, Ulaştırma Bakanı Oscar Mojica ve Telekomüniskasyon Enstitüsü Direktörü Orlando Jose'ye barışçıl gösterilere yapılan müdahale sırasında ortaya çıkan insan hakları ihlallerinde sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamında ilgili şahısların ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı, ülkedeki bankalar ve finans kurumlarından para transferi yapmalarının yasaklanacağı ifade edildi.

ABD daha önce aralarında Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Ortega'nın oğlu Laureano Ortega ve halen görevdeki Emniyet Müdürü Francisco Diaz'a yaptırım kararı almıştı.