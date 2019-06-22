ABD'de Doğu Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığının azaltılması için yeni yasa tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, NATO'nun Doğu Avrupalı ülkelerine Rusya'ya olan bağımlılıklarını azaltmak için kredi verilmesini önerdi.

ABD Kongresi'ne bu konuda yasa tasarısı sunan Engel, ABD'nin birçok müttefikinin Sovyet silahları kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bu durumun müttefik ülkeleri Rusya'dan yedek parça almak zorunda bıraktığını ve söz konusu ülkelerin yeni askeri ekipman almak için mali imkanlara sahip olmadığını kaydeden Engel, bunun ABD menşeli cihazlarla işbirliğini olumsuz etkilediğini ve askerler için zorluklar yarattığını savundu.

Engel, 'saldırgan' Rusya'nın geri döndüğünü öne sürerek, ABD'nin müttefiklerine yardım etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Tasarının yasalaşması halinde, kredinin geri ödeme süresi en fazla 12 yıl olacak. Kredi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından sağlanabilecek.