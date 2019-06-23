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01:41 23 Haziran 2019
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    İsrail- ABD

    ABD, 'Yüzyılın Anlaşması'nın ekonomi paketini açıkladı

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşması" planında, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşaatının olduğu belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı.  Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan paketin ön sözünde, "Filistin için sıkıntı ve kayıpların değil, özgürlük ve onurun olduğu yeni bir sayfa açma gücüne sahip olan 'Yüzyılın Anlaşması', bugüne kadar Filistin halkı için verilmiş en iddialı ve kapsamlı uluslararası çabayı temsil ediyor." ifadelerine yer verildi. 

    Donald Trump - Benyamin Netanyahu
    © AP Photo / Carlos Barria
    ABD: 'Yüzyılın Anlaşması' kasım ayına ertelenebilir

    Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı belirtilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörüldü. Ayrıca, Filistin'de 179 altyapı tesisi ve iş projesinin hayata geçirilmesi planlanan pakette, Gazze'de yaşayan Filistinlilere fayda sağlayacağı gerekçesiyle Mısır'ın Sina Yarımadası'na da yatırım yapılacağı belirtildi. 

    BATI ŞERİA VE GAZZE ARASINDA ULAŞIM KORİDORU

    Öte yandan pakette, Filistin'deki turizm sektörünü canlandırmak için yaklaşık 1 milyar dolar ayrıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, bu fonun, İsrail askerleri ile Hamas arasında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da çıkan çatışmalar sebebiyle zor durumda olan Filistin turizmini canlandırmak adına "parlak bir fikir" olduğu savunuldu. 

    Pakette, ülkedeki ekonomi ve altyapı çalışmalarını geliştirmek kapsamında Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayan 5 milyar dolarlık ulaşım koridoru inşaatının yapılması da öngörülürken iki bölge arasında demir yolu ulaşımının da seçenekler arasında olduğu ifade edildi. 

    Filistin bayrağı
    © REUTERS / Amir Cohen
    Filistin Kurtuluş Örgütü’nden Yüzyılın Anlaşması’na karşı mücadele çağrısı

    DOĞU KUDÜS'Ü KAPSAMIYOR

    Bununla beraber, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı pakette, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemesi dikkati çekti. 

    Açıklamada, planın hayata geçirebilmesi için özellikle zengin Arap ülkelerinin 50 milyar dolarlık fonun toplanması adına destek vermesi gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası topluluğun desteğiyle, bu vizyon ulaşılabilir durumdadır. Ancak sonuçta, bu vizyonun kilidini açma gücü Filistin halkının elindedir. Filistinliler ancak barış yoluyla refah sağlayabilir." Ayrıca, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kushner, söz konusu planın İsrail-Filistin barış planının operasyonel bir plan ve siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olacağını ileri sürdü. 

    Kushner'in plana dair detayları, haftaya Bahreyn'de bölge ülkeleri ile yapılması beklenen Bahreyn Çalıştayı'nda paylaşacağı bildirildi.

    FİLİSTİN'DEN TEPKİ

    Filistin yönetimi, Filistin'in devlet olarak tanınmasını içermeyen 'Yüzyılın Anlaşması' planını, Filistinlilere verilen 'sus payı' olarak tanımlamıştı.

    İsrail ve Filistin arasında siyasal çözüm bulunmadığı sürece ekonomik destekleri kabul etmeyeceklerini belirten Filistin yönetimi, Bahreyn Çalıştayı'na da katılmayacağını açıklamış, Körfez ülkelerine de söz konusu zirveyi boykot çağrısı yapmıştı.

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    Etiketler:
    Ekonomi paketi, Yüzyılın Anlaşması, Filistin, İsrail, ABD
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