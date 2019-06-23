ABD basını: Washington İran'ın silah kontrol sistemlerine siber saldırı düzenledi

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Washington Post gazetesi, perşembe günü düzenlenen siber saldırın roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktardı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD'nin insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme olduğu belirtildi.

İran'ın sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

SİBER SALDIRI HAKKINDA BİLİNENLER NELER?

ABD'nin farklı basın kuruluşlarına konuşan kaynaklar, siber saldırının Körfez'deki tanker saldırılarına misilleme yapılması amacıyla haftalardır planlandığını söyledi.

Saldırının İran Devrim Muhafızları'nın perşembe günü Amerikan insansız hava aracını vurmak için kullandığı bilgisayar sistemini hedef aldığı öne sürüldü.

ABD, aynı sistemle tankerlerin de vurulduğunu iddia ediyordu.

Washington Post gazetesi, siber saldırıda sistemlerin devre dışı bırakıldığını, NYT gazetesi ise saldırının sistemi belli bir süre için devre dışı bırakmayı amaçladığını aktardı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Tahran'ın ülkesine yönelik siber saldırılarına hız verdiğini açıkladı.