Trump: İran’a saldırı planını geri çekmedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırı planını geri çektiği yönündeki iddialardan dolayı basını eleştirerek, bu aşamada sadece planın ilerlemesini durdurduğunu söyledi.

New York Times, Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinden sonra ülkeye yönelik bir saldırı planına onay verdiğini, ancak daha sonra aniden bilinmeyen bir nedenle emri geri çektiğini ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump saldırı planı ile ilgili ‘doğru bilgi verilmediğini’ ifade etti.

Trump “Yanlış bildirildiği gibi, İran’a saldırı ASLA geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” ifadelerini kullandı.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

​NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.