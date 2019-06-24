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03:46 24 Haziran 2019
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Bolton: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak

    © REUTERS / Eric Thayer
    ABD
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

    Bolton, Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'a uygulanan yaptırımlar listesine önceki gece yenilerinin eklendiğini hatırlatarak "İran, ABD ve dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olamayacak" ifadelerini kullandı. 

    9 Nisan 2018'de Beyaz Saray'da Suriye seçenekleri toplantısında askeri yetkililer brifing verirken Pence, Trump, Bolton
    © REUTERS / Carlos Barria
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    İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kastederek "Kimse onlara Orta Doğu'da avlanma lisansı vermedi" diyen Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamasına atıfta bulunarak, "Ordumuz yenilendi ve hazır" diye konuştu.

    Bolton, Tahran yönetimine ABD'nin sağduyu ve ihtiyatlı davranmasını zayıflıkla karıştırmamaları uyarısında bulundu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın nükleer programını savunanları eleştirerek Tahran'ın büyük bir imparatorluk kurmak istediğini, bölgede terörü yaydığını ve Suriye'de askeri üsler inşa ettiğini öne sürdü. 

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ABD Hava Kuvvetlerine ait düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

    Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçtiğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, Nükleer silah, John Bolton, İran, ABD
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