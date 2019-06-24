Eski Demokrat Kongre üyesi Joe Sestak, 2020 ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

ABD'de Pensilvanya eyaletinin eski temsilcisi Joe Sestak, 2020 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı. Sestak, adaylığını diğerlerinden geç açıkladığını, bunun nedeninin de kızının ikinci kez beyin kanseriyle mücadele etmesi olduğunu belirtti.

2020 ABD başkanlık seçimlerine yönelik kampanya süreci başladı. 25 Demokrat Partili adayın yer aldığı başkanlık yarışına son olarak Pensilvanya eyaletinin eski Demokrat temsilcisi Joe Sestak da katıldı.

Sestak, kendi seçim kampanyasına ait web sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına hak ettiği şekilde hizmet veren bir başkan olmak istiyorum" dedi.

Sestak, ABD Başkanı olarak iki ana hedefinin 'iklim değişikliğini frenlemek' ve 'Çin'in 5G ağını kontrol etmesinden demokratik seçimlere yönelik Rus müdahalesine kadar bağnaz dünya düzeninin adaletsizliğine son verilmesi' olacağını belirtti.

Washington Monthly'nin aktardığına göre, bazı ABD'li gazeteciler Sestak'ı 'zalim ve küfürbaz bir patron' olarak nitelendiriyor. Ayrıca gazeteciler, Sestak'ın kamuoyuna yansıttığı imajdan çok farklı olduğu görüşünde.

2020 ABD başkanlık seçimlerine şu ana kadar Joe Biden, Bernie Sanders, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren ve Kamala Harris de dahil olmak üzere 25 Demokrat politikacı aday oldu.