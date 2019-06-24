İran'a karşı ABD'nin amfibik gemi grubu bölgeye geldi

UÇAK GEMİSİ GİBİ
Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını duyurdu.
ناو آبی خاکی USS Boxer مجهز به جنگنده های عمودپرواز هریت، F35 و هلی کوپترهای کبری و اسپری عازم خلیج فارس شده.از تجهیزات دفاعی این ناو میتوان به لانچرهای موشک و مسلسلهای پر قدرت MK38 و Phalanx اشاره کرد. این ناو همچنین مجهز به یک بیمارستان 600 تخته با 6 اتاق عمل پیشرفته ست. pic.twitter.com/v1vqQSBwxs— 🥈بامداد💎 (@bamdad_azad) June 24, 2019
5. FİLOYA KATILDILAR
Bu amfibik gemi grubu, ABD'nin 5. Filosu'nun sorumluluk alanına girdi. Ama tam nereye konuşlandıkları açıklanmadı.
Bahreyn merkezli ABD'nin 5. Filosu, Donanma'nın Basra Körfezi ve çevresindeki sularda varlığını yönlendiriyor.
USS Boxer, 11. Deniz Piyadesi Seferi Birliği ve bir muharip helikopter taburunu taşıyor. 1 Mayıs'ta San Diego'dan ayrılan amfibik hücum gemisi Hint Okyanusu üzerinden bölgeye geldi. USS Boxer grubu USS Kearsarge'nin yerini alacak.
USS Boxer, arrives to Mideast amid heightened tensions with Iran...#IranUSTension https://t.co/NCCfwSFPb6 pic.twitter.com/bwCg37DluU— Guido (@envirosec) June 24, 2019
BÜYÜK YIĞILMA
Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.
Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi.
POMPEO ULUSLARARASI KOALİSYON TURUNDA
Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.
I’m heading out today. Our first stops will be in the Kingdom of Saudi Arabia & the UAE, two great allies in the challenge that Iran presents, and we’ll be talking with them about how to make sure that we are all strategically aligned and how we can build out a global coalition. pic.twitter.com/txu0pA2xr4— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)