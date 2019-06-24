Kayıt
17:32 24 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İran'a karşı ABD'nin amfibik gemi grubu bölgeye geldi

    © Fotoğraf : USNavy/Christopher B. Janik
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 25

    USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisi, Ortadoğu'ya ulaştı.

    Specialist Tevin Howe and Specialist Eduardo Martinez take part in training on a U.S. Army Patriot surface-to-air missile launcher at Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, January 12, 2019. Picture taken January 12, 2019. U.S. Air Force/Tech. Sgt. Darnell T. Cannady/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
    © REUTERS / HANDOUT
    ABD'nin Ortadoğu'ya Patriot sevkiyatı yoğunlaştı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İsrail temaslarını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ani Suudi Arabistan ziyareti takip ederken ABD ordusundan İran'a karşı yeni konuşlandırma açıklaması geldi. 

    UÇAK GEMİSİ GİBİ

    Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını duyurdu.

    5. FİLOYA KATILDILAR

    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
    © REUTERS / HANDOUT
    ABD’nin uçak gemisi ile stratejik bombardıman uçağı, İran karasuları yakınında hava saldırısı simülasyonu yaptı

    Bu amfibik gemi grubu, ABD'nin 5. Filosu'nun sorumluluk alanına girdi. Ama tam nereye konuşlandıkları açıklanmadı. 

    Bahreyn merkezli ABD'nin 5. Filosu, Donanma'nın Basra Körfezi ve çevresindeki sularda varlığını yönlendiriyor. 

    USS Boxer, 11. Deniz Piyadesi Seferi Birliği ve bir muharip helikopter taburunu taşıyor. 1 Mayıs'ta San Diego'dan ayrılan amfibik hücum gemisi Hint Okyanusu üzerinden bölgeye geldi. USS Boxer grubu USS Kearsarge'nin yerini alacak.

    BÜYÜK YIĞILMA

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Peskov: ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar hukuka aykırı

    Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.

    Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi. 

    POMPEO ULUSLARARASI KOALİSYON TURUNDA

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump resmen duyurdu: ABD pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar getirecek
    İran Donanma Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin yine hava sahalarını ihlal etmesi halinde bir Amerikan hava aracını daha düşürmekten çekinmeyeceklerini söylemesini müteakip soluğu Cidde'de alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü. 

    Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

    Etiketler:
    uluslararası koalisyon, Mike Pompeo, Basra Körfezi, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. Kızıl Meydan’da mezun öğrenciler için önce bir konser, ardından da disko düzenlendi. Mezuniyet kutlamaları görkemli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı.
    Rusya'da göz alıcı mezuniyet törenleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet