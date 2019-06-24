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    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria

    Trump: Diğer ülkeler Basra Körfezi'nde tankerlerinin korunmasını istiyorsa, bundan böyle bize ödeme yapacak

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    İran'la savaş tangosu yapan Trump, birdenbire Basra Körfezi'ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti.

    © Fotoğraf : USNavy/Christopher B. Janik
    İran'a karşı ABD'nin amfibik gemi grubu bölgeye geldi
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'İran'a karşı uluslararası koalisyon' kurulması hedefiyle bölgeyi turlar ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook Basra Körfezi'nde uluslararası devriye gücü oluşturmaktan söz ederken Başkan Donald Trump'tan da tweet geldi.

    Basra Körfezi'ndeki tümüyle şaibeli tanker saldırılarından Tahran'ı sorumlu tutan ve ABD'nin insansız hava aracı düşüren İran'a hava saldırısı düzenlenmesi emri verip 10 dakika kala vazgeçen Trump, birdenbire Basra Körfezi'ndeki uluslararası petrol sevkiyatına artık bedava Amerikan koruması sağlamayacağı resti çekti. Bu restin kendi yönetiminin İran'a karşı uluslararası koalisyon kurulması çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
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    Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığmasıyla çelişen tweetler atan ABD Başkanı, Çin'in aldığı petrolün yüzde 91'inin, Japonya'nın aldığı petrolün yüzde 62'sinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, başka pek çok ülkenin aynı durumda olduğunu belirtti.

    Trump, "Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir" diyerek şöyle devam etti:

    "ABD dünya çapında en büyük enerji üreticisi konumuna gelmişken bizim orada olmaya ihtiyacımız bile yok. ABD'nin İran talebi çok basittir: Nükleer silah sahibi olamaz ve terör sponsorluğuna devam edemez."

    © AFP 2019 / MEGHDAD MADADI
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    Diğer yandan ​Trump yönetimi, Basra Körfezi'nde ABD'nin insansız hava aracını düşürdüğü gerekçesiyle İran'a yönelik bugün yeni yaptırımlar açıklayacak.

    ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, uluslararası ortaklara Basra Körfezi'nde güvenliği artırmak için güçleri birleştirme çağrısı yaptı. 

    Seçeneklerden birinin bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele eden 30 ülkeli deniz gücünü pekiştirmek olabileceğini söyleyen Hook, diğer yandan pertol zengini bölgede ticari çıkarları bulunan müttefik ülkelerin tümüyle yeni bir deniz güvenliği girişiminde bulunabileceğini dile getirdi. Trump ile ekibinin seçenekleri bu hafta Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde ele alacaklarını da belirtti. Ancak diğer ülkelerin bu girişime ne kadar destek vereceği meçhul.

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