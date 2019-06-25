Trump'tan cinsel taciz suçlamasına karşı skandal 'savunma': Tipim değil

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederken, daha büyük bir gafa imza atarak “Benim tipim değil” dedi.

ABD’li gazeteci ve Elle dergisi yazarı 75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçen cuma New York dergisine yaptığı açıklamada, Donald Trump’ı cinsel tacizle suçladı.

Carroll, 1995’in sonu 1996’ın başı olarak açıkladığı tarihte Trump’ın kendisini New York’taki Bergdorf Goodman adlı bir alışveriş mağazasında taciz ettiğini söyledi.

Carroll’ın açıklamalarına göre, başka bir kadına iç çamaşırı satın alan Trump önce tavsiye istedi daha sonra da kendisi için modellik yapmasını önerdi. Carrolll, Trump’ın üzerine atılarak kendisini bir duvara yapıştırdığını ve üzerine abandığını, uzun bir mücadele sonrasında onu uzaklaştırmayı başardığını anlattı.

CNN ve MSNBC tarafından konuyla ilgili yapılan devam röportajlarında Carroll, olaya yakında çıkacak yeni kitabında da yer vereceğini ve Trump’a karşı suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü söyledi.

TRUMP: YALAN HABER UYDURUYOR

E. Jean Caroll, Donald Trump'ı cinsel taciz ile suçlayan 16'ncı kadın oldu ancak Trump bugüne kadar bu iddiaların hepsini reddetti.

Carroll’ı da yalanlayan Donald Trump, kadını ‘kitabını satmaya çalışmakla ve yalan haber uydurmakla’ suçladı.

Trump, “Saygıda kusur etmek istemem ancak birincisi, o benim tipim değil; ikincisi böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı?” dedi.

Trump’ın bu yorumu karşısında Carroll, “Bunu sevdim, onun tipi değilim” değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında Trump, kendisini tacizle suçlayan Jessica Leeds’e de benzer şekilde karşılık vermiş, “İlk tercihim olmazdı” demişti.