ABD Temsilciler Meclisi, Meksika sınırındaki göçmenlere acil yardıma onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce göçmen aile ve çocuğa 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada paket, 195’e karşı 230 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırında bekletilen on binlerce aile ve çocuğa acil durumlar için gerekli tıbbi standartların sağlanması, gözaltındaki bireyler için sağlık kontrolleri, gıda ve hijyen yardımın yanı sıra yetkili personelin eğitimi gibi maddeleri öngörüyor.

TRUMP'IN VETO ETMESİ BEKLENİYOR

Tasarı, ABD Senatosunda da oylamaya sunulacak. Ancak tasarının Kongrenin her iki kanadından da geçmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın veto yetkisini kullanması bekleniyor.

Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sınırdaki binlerce çocuğun gözaltına alınmasını ‘çocuk istismarı’ olarak nitelendirdi.

Pelosi, "Orada yaşananlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır" dedi.

GÖZALTINDA YAŞAMINI YİTİRENLER OLMUŞTU

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği, bazılarını bu süreçte yaşamını yitirdiği medyaya yansımıştı.

Donald Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.