ABD, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji ortaklığı tasarısını onayladı

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.
ÇİPRAS ‘AKLINDAN BİLE GEÇİRME’ DEMİŞTİ
Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.
Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.
‘S-400’DEN VAZGEÇİLMEZSE F-35 YOK’
Öte yandan ABD’nin tasarısında Ankara ile Washington arasında kriz yaratan S-400 alımı da yer aldı.
Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak.
Ayrıca, Kongre’ye "Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı" bilgi verilecek.
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