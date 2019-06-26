ABD Temsilciler Meclisi, 'İran'a karşı olası saldırı için onay alınmazsa fon yok' dedi

ABD Temsilciler Meclisi, İran’a yönelik saldırıyı gündemde tutan ve “onaya ihtiyacım yok” diyen Başkan Donald Trump'a karşı harekete geçti. Cumhuriyetçi temsilciler, onay alınmadan yapılacak bir askeri saldırıda federal fonların kullanılmasını yasaklayan tasarı hazırlandı.

ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri, İran'ı hedef alacak muhtemel bir saldırı için onaya ihtiyacı olmadığını söyleyen Başkan Donald Trump’a karşı harekete geçti.

Cumhuriyetçi Ro Khanna ve Matt Gaetz’in öncülüğünde 17 senatör tarafından gündeme getirilen tasarı, Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı girişilecek bir askeri güç kullanımı için federal fonların kullanılmasını yasaklıyor.

Tasarı, ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nda (The National Defense Authorization Act-NDAA) düzeltme yapılmasını öngörüyor.

BOLTON'I İŞARET ETTİ, 'SÖZÜNÜ TUTMADI' DEDİ

Trump’ın, Ortadoğu’da trilyonlarca dolara mal olacak bir başka saldırının eşiğine gelmesine tanıklık ettiklerini söyleyen Khanna, “Başkan Trump kampanyası sırasında masraflı denizaşırı savaşlara son verme vaadinde bulundu. Ancak seçtiği danışmanlara ve yakın zamandaki riskli hareketlerine bakılırsa bu sözünü karşılayamıyor” dedi.

Khanna, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında dönemin başkanı George w. Bush’un yönetimindeki Beyaz Saray’da görev yapan John Bolton’ın bu kez Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu hatırlatarak durumun tehlikesine dikkat çekti.

Khanna, tasarının ABD başkanının ‘tek taraflı eylemlerine karşı hayati bir kurtarıcı’ olduğunu söyledi.

'BİTMEYEN SAVAŞLAR BİZİ ZAYFLATIYOR'

Trump’a verdiği destekle bilinen Matt Gaetz ise, İran’a yönelik bir saldırı yapılacaksa anayasaya uygun olması gerektiğini, bu tasarıyla da bunu amaçladıklarını belirtti.

Gaetz, “Ortadoğu’daki üzerine düşünülmemiş, anayasaya uymayan ve bitmeyen savaşlar Amerika’yı daha güçlü yapmıyor, aksine zayıflatıyor” dedi.

TANSİYON YÜKSEK, SALDIRI TRUMP’IN GÜNDEMİNDE

ABD'ye ait bir insansız hava aracının geçen hafta İran tarafından düşürülmesinin ardından Washington ile Tahran arasındaki tansiyon iyice yükselmiş, saldırı gündeme gelmişti.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, bu kararı ötelediğini söylemişti.

Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongre'den onay alması gerektiğini vurguluyor.

Ancak Trump bu onaya ihtiyacı olmadığını savunuyor.