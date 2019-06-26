Trump'tan 'Kazanırsak Beyaz Saray'a gitmeyeceğim' diyen milli kadın futbolcuya: Önce işini yap ve kazan

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Megan Rapinoe'un "Kazanırsak Beyaz Saray'a gitmeyeceğim" sözlerine yanıt verdi. Trump, "Megan konuşmadan önce işini yapmalı" ifadelerini kullandı ve kazansa da kaybetse de kadın milli futbol takımını Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

ABD Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Megan Rapinoe, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde Beyaz Saray'a gitmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın ırkçı politikalarını protesto eden ABD'li kadın futbolcular, milli marşta ellerini kalplerine götürmemişlerdi.

Kadınların protestolarını erkek futbolculardan daha az maaş almalarıyla ilgili olabileceğini söyleyen Trump, "Kadın futbolunu izlemeyi seviyorum. Gerçekten yetenekliler. Protesto konusu daha çok ekonomik sebeplerden olabilir. Bazı oyuncuların Ronaldo kadar yetenekli olduklarını biliyorum. Ama bu konuda henüz bir pozisyon almayacağım" demişti.

Bunun üzerine yeni bir açıklama tapan Rapinoe ise, "Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s..... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim" diyerek tepki göstermişti.

Rapinoe'un son açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Trump ise, kadın futbolcunun 'önce işi bitirmesini' söyledi ve her halükarda takımı Beyaz Saray'a çağıracağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump şunları söyledi:

"Kadın futbolcu Megan Rapinoe 'Kazanırsak s... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim' demiş. Beyaz Saray'a gelmeyi seven NBA takımlarından farklı olarak, lütfen kendisine Ceza Adalet Reformu'nu henüz geçirdiğimi ve siyah işsizliğinin ülke tarihinin en düşük seviyesinde, yoksulluk indeksinin en iyi seviyesinde olduğunu açıklayın. Amerikan futbol takımının büyük hayranıyım, ancak Megan konuşmadan önce kazanmalı. İşi bitir. Megan'ı veya takımı henüz davet etmedik, ancak şimdi kazansalar da kaybetseler de takımı davet ediyorum. Megan asla ülkemize, Beyaz Saray'a veya bayrağımıza saygsızlıkta bulunmamalı, özellikle kendisi ve takımı için yapılan onca şeyden sonra. Üzerindeki bayrakla gurur duy. ABD çok iyi gidiyor!"

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019​

....in our Country’s history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women’s Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven’t yet.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019​

....invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

​YANLIŞ HESABI ETİKETLEDİ

Öte yandan, tepkisini gösterdiği paylaşımlarda Rapinoe'yu da etiketlemek isteyen ABD başkanı, önce Rapinoe ile aynı kullanıcı ismine sahip ancak başkasına ait olan bir hesabı etiketledi.

Hatanın fark edilmesi üzerine ise söz konusu paylaşımlar silinerek, bu sefer Rapinoe'nun gerçek hesabı etiketlenerek aynen yeniden yapıldı.